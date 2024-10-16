وزير الكهرباء يبحث مع شركة "شنيدر" التعاون في مجالات تحسين جودة الخدمة

التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، وسيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنيدر اليكتريك ومحمد السطوحي نائب رئيس الشركة والوفد المرافق لهما ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، وذلك لبحث التعاون فى مجالات تطوير وتحديث مراكز التحكم وشبكات التوزيع ودراسة توطين بعض الصناعات والمهمات الكهربائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وبرامج إدارة الطاقة ومختلف المجالات الأخرى، وذلك فى اطار استراتيجية الوزارة وخطة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحد من الفقد الفنى والتجاري ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتحسين معدلات الاداء فى الشبكات ، وتم عقد اجتماعا لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل ودعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة زيادة فرص التعاون وخاصة في مجال انشاء وتطوير مراكز التحكم فى شبكات التوزيع والموقف التنفيذي لمركز تحكم جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ وربط المواقع الخارجية بالمركز ، وتم بحث إمكانية توطين بعض منتجات الشركة محليا خاصة أنظمة المراقبة والتشغيل للشبكة الكهربية وكذلك برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية باستخدام والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد وسرقات التيار الكهربائي فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والصناعي، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال تحسين الفقد الفني في شبكة الجهد المتوسط وإعداده دراسة على عدد من المحولات فى نطاق مركز تحكم مدينة نصر اعتمادا على البيانات اللحظية والأحمال الفعلية لنظام ادارة التوزيع المتقدم بمركز التحكم الآلى وان يتم عرض التقرير خلال شهر نوفمبر المقبل وتطرق النقاش الى التعاون فى شتى المجالات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الاداء فى الشركات التابعة

وأكد الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية العمل تتبنى رؤية مستقبلية طموحة و تأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ، مشيرا إلى استمرار بحث ودراسة الاستعانة بكافة التقنيات والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية فى ضوء خطة التشغيل الاقتصادي ، موضحا المضي فى الاجراءات والتحرك على كافة مستويات العمل لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة ، منوها عن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل.

قال الدكتور عصمت ان هناك اهتمام من قبل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة ، بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، مؤكدا ان هناك تعاون وتنسيق وعمل مشترك يجرى حاليا لمواجهة سارقي الكهرباء والحفاظ على حقوق القطاع فى اطار خطة التطوير والتحديث الجارى تنفيذها.