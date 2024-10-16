مياه القناة.. حملات توعوية بمدارس الإسماعيلية ضمن مبادرة "بداية"

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة عن استمرار حملات التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب والتى تستهدف التواصل مع كافة فئات وشرائح المجتمع بنطاق محافظات القناة وذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية برفع الوعى بأهمية ترشيد استهلاك المياه باعتبارها من اهم أهداف التنمية المستدامة 2030 .

حيث قام فريق التوعية بالشركة بتنفيذ عدد من الانشطة التوعوية بعدد من مدارس بمحافظة الإسماعيلية، شملت زيارة مدرسة الشهيد مؤمن النعمان الابتدائية ومدرسة الفتح الابتدائية ومدرسة نفيشة سكة حديد الابتدائية ومدرسة القنطرة غرب الابتدائية والقنطرة غرب الاعدادية وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ، بالاضافة الى تنفيذ ندوات توعية للطلاب بترشيد استهلاك المياه وتنفيذ ورش سباكة خفيفة بالاضافة الى تنفيذ عدد من الانشطة الفنية ومسابقات الرسم ، والسلم والثعبان والتى تشمل رسائل توعوية عن ترشيد الاستهلاك بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة.

وأكد عصمت أن تلك الحملات تستهدف تأسيس جيل جديد لديه ثقافة واسعة عن قضايا المياه، بالإضافة إلى تربية النشء على السلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستخدام، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى .