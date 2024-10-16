احتفالاً بتعامد الشمس .. استعدادات نهائية لإنطلاق مهرجان أسوان غداً

تجهيزات واستعدادات نهائية تجري بمسرح فوزى فوزى بأسوان لإنطلاق فعاليات مهرجان أسوان احتفالاً بتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل، غد الخميس في الثامنة مساء.



يأتي ذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتستمر فعاليات المهرجان الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حتى ٢٢ أكتوبر الجاري.

يقام المهرجان بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، بمشاركة ٩ فرق فنون شعبية مصرية وهي أسوان، الأقصر، توشكى التلقائية، ملوي، الوادي الجديد، الأنفوشي، الغربية، بورسعيد، والتنورة التراثية.

تقام عروض المهرجان في ١٠ مواقع ثقافية بالمحافظة، وهى مسرح فوزي فوزي، قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، قصر ثقافة كوم أمبو، مكتبة الطفل بدراو، بيت ثقافة كلابشة، وبيت ثقافة نجع الفرس.

كما تقدم العروض بمدينة أبي سمبل يوم ٢١ أكتوبر بمعبد أبي سمبل في السادسة والنصف مساءً، و بمسرح سوق المدينة في التاسعة مساءً، وتختتم الفعاليات بعروض المعبد صباح اليوم التالي تزامناً مع تعامد الشمس.

مهرجان أسوان ينفذ من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان، برئاسة يوسف محمود.