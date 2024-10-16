رئيس جامعة حلوان يستقبل رئيس أكاديمية البحث العلمي

استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الأربعاء، الدكتورة جينا الفقي، رئيس أكاديمية البحث العلمي لمناقشة سبل التعاون بين الجامعة والاكاديمية لدعم النوابغ والمبتكرين.

خلال اللقاء، تم التركيز على تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية التي تهدف إلى تشجيع الشباب المبتكرين وتقديم الدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم ومشاريعهم.



وأكد قنديل أن جامعة حلوان تسعى دائمًا لتعزيز البحث العلمي والابتكار ضمن إطار استراتيجيتها التعليمية.

وشهد اللقاء حضور اللواء محمد أبو شقة، أمين عام جامعة حلوان، والدكتورة سهى، مؤسسة جمعية "طموح".

وتمت مناقشة آليات تنفيذ البرامج المشتركة التي تستهدف تطوير قدرات النوابغ وتحفيزهم على مواصلة الابتكار.

طلاب جامعة حلوان يشاركون في الندوة التثقيفية رقم 40

شارك طلاب جامعة حلوان في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع رقم (٤٠) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وجسدت هذه المشاركة الفعالة حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى طلابها، وتأكيد دورهم الحيوي في بناء مستقبل مصر.

وفي إطار هذا الحدث المهم، تميزت مشاركة طلاب جامعة حلوان بالحماس والتفاعل الإيجابي مع فعاليات الندوة. وقد جاءت هذه المشاركة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية هذه الندوات في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتعميق حسه الوطني.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن مشاركة طلابنا في فعاليات كهذه تعكس رؤية جامعة حلوان الشاملة في إعداد جيل واعٍ وقادر على تحمل المسؤولية وخدمة وطنه بكفاءة واقتدار."

وأشرف على تنظيم وتنسيق مشاركة طلاب الجامعة في هذه الندوة العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الذي أكد على اهتمام الجامعة البالغ بتنمية الجوانب الثقافية والوطنية لدى الطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية في إعداد قادة المستقبل.

وفي ختام الندوة، عبر الطلاب المشاركون عن امتنانهم لهذه التجربة الثرية، مؤكدين أنها أثرت معارفهم وعمقت إحساسهم بالمسؤولية تجاه وطنهم.