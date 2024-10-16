بعد حديث رئيس الوزراء عن اقتصاد الحرب.. متحدث الحكومة يكشف التفاصيل

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي اليوم.

التحديات الجيوسياسية

وأوضح الحمصاني، في تصريحات تليفزيونية، أن هذا المصطلح يعني تأمين موارد الدولة بطريقة لا تؤثر على الاحتياجات الأساسية للمواطن، مع مراعاة التحديات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأكد أن الحكومة تواصل تطبيق تدابير وسياسات فعالة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين إدارة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية.

وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة من شأنها تمهيد الطريق أمام المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، مما يعزز الإنتاجية.

وفي ختام حديثه، أكد الحمصاني على حرص الدولة على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى نجاح وزارة التموين في تأمين هذا المخزون، مما يضمن عدم وجود أي قلق في هذا الصدد.