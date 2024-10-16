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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الزراعة يصدر قرار بتعيين 9 أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، القرار رقم 411 لسنة 2024، الذي يقضي بتعيين 9 أعضاء في مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمدة أربع سنوات.

ابرز المعينين

تضمنت قائمة المعينين اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والنائب حسام العمدة، عضو مجلس النواب، والدكتور ممتاز عبد الهادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى الدكتور طارق سليمان توفيق، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

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كما شملت القائمة المستشار أحمد محمد جلال، المستشار القانوني بوزارة الزراعة، وزهير محمود ساري، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية العامة للاستصلاح الزراعي، وسامح السيد محمد سعد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، والمهندس أحمد ثروب، رئيس مجلس إدارة مجزر الهنا للدواجن، وكريم مجدي شعراوي من القطاع الخاص.

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يُفعل هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 15 أكتوبر 2024، وفقاً لما ورد في نص القرار.

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