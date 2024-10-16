إصابة 20 فى حادث تصادم مروع بالطريق الإقليمى بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي، منذ قليل، حادثًا مروعًا بين عدة سيارات، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وانتقلت قوة أمنية للتحقيق في الواقعة.

ووقع الحادث اثر تصادم خمس سيارات على الطريق الاقليمي بالمنوفية عند كارتة الخطاطبة وتصادم خمس سيارات و تم الدفع ب 4 سيارات لنقل 20 مصاب إلى مستشفي اشمون وجاري معرفة هوية الأشخاص

ارتفاع مصابي حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الإقليمي إلى 20 شخصًا



وأوضح مصدر طبي أن الإصابات ارتفعت إلى 20 شخصًا في الحادث وجارٍ التعامل مع حالتهم الصحية داخل مستشفى أشمون العام

ورفعت وزارة الصحة الطوارئ بمستشفى أشمون العام للتعامل مع الحادث والدفع بالأطقم الطبية للتعامل مع المصابين.

وفي سياق آخر تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم تحت اشراف اللواء احمد جعيصة مدير ادارة البحث الجنائى بالمنوفية برئاسة المقدم هيثم النطاط مفتش المباحث وبقيادة الرائد احمد عرفة رئيس مباحث قسم شبين الكوم والرائد احمد المصيلحى والنقيب محمد الحبشى معاونين مباحث قسم شبين الكوم فى اقل من ساعات القبض على قاتل خالتة بمنطقة العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم