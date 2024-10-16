الصياد يوجه بمشاركة مديريات الزراعة بالقافلة الإرشادية في محافظات الصعيد

وجه المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعزيز مشاركة مديريات الزراعة في محافظات الصعيد وإداراتها الفرعية، بالإضافة إلى مكاتب الإرشاد الزراعي، في القافلة الإرشادية التي تهدف إلى نشر ثقافة الاستخدام الآمن للأسمدة.

توعية المزارعين

تهدف هذه المبادرة إلى توعية المزارعين بأهمية الأسمدة المركبة في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الأسمدة النيتروجينية. كما تشمل القافلة تقديم خدمات تحليل التربة والمياه والنباتات من خلال المعمل التقني المرافق.

ومن المقرر أن تختتم القافلة فعالياتها يوم الخميس، 17 أكتوبر، بحفل ختامي ومعرض للاستخدام الآمن للأسمدة المركبة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للأسمدة الزراعية.

سيشهد الحفل حضور عدد من الوزراء والمسؤولين في قطاع الزراعة، إضافة إلى أعضاء من البرلمان ومجلس الشيوخ والمجالس والاتحادات التصديرية للحاصلات الزراعية.