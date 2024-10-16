وزير الزراعة يعين 9 أعضاء بمجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن

أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، قرارا حمل رقم 411 لسنة 2024 بتعيين 9 أعضاء بمجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن لمدة 4 سنوات.

وجاء ضمن المعينين، اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب والدكتور ممتاز عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور طارق سليمان توفيق رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والدواجن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



ومن بين المعنيين أيضا، المستشار أحمد محمد جلال المستشار القانوني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زهير محمود ساري رئيس المجلس الجمعية التعاونية الزراعية العامة للاستصلاح الزرعي، سامح السيد محمد سعد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، المهندس أحمد ثروب رئيس مجلس إدارة مجزر الهنا للدواجن، كريم مجدي شعراوي عن القطاع الخاص.

على أن يتم تفعيل هذا القرار من تاريخ صدوره 15 أكتوبر 2024 وفق ما جاء في نص القرار.