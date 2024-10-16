مياه سوهاج تنفذ 8900 وصلة مياه للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والموقعة برتوكول تعاون مع الشركة جهودها لرفع المعاناة عن المواطنين الأكثر احتياجا وتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين وخاصة فى الخدمات الأساسية من مياه شرب نظيفة، وصرف صحى أمن لمنازلهم.

وفى هذا السياق تمكنت شركة مياه سوهاج، بالتنسيق مع جمعية الاورمان والجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاضعة للتضامن الاجتماعى من توصيل8900 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا بجميع قرى ونجوع ومراكز المحافظة، وذلك منذ انطلاق مبادرة "سقيا الماء من الأورمان" خلال عامان 2023/2024.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن الاسر المستفيدة يتم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا لتضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة من مياه شرب نقيه وصرف صحى امن .

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن الشركة تعمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات الأهلية من خلال إدارة المشاركة المجتمعية في سبيل توفير كوب ماء نظيف لتلك الأسر إذ يتم إجراء مسوحات مجتمعية وتقديم معلومات شاملة عن الأسر وعمل أبحاث ميدانية من شأنها دراسة الحالات الإجتماعية لضمان توصيل المياه والصلرف الصحى للأسر المستحقة مؤكداُ أن الشركة لا تألو جهداً في توفير كافة سبل الدعم للجمعيات الأهلية مثمناً دور الشراكة المجتمعية في تطوير حياة المواطن بقرى الريف المصري.

وأوضح أحمد عبد الحميد مدير عام خدمة العملاء، أن الشركة درست بدقة احتياجات الأسر الأكثر احتياجا وكانت الوصلات المنزلية للمياه والصرف الصحى واحدة من أهم الضروريات الملحة التى يحتاجها المواطن مشيرالى انه تم تركيب عدد 4900 عداد مياه بقيمة 50مليون جنية خلال تسهيل إجراءات التعاقد للمستفيدين وتخفيض رسوم اشتراك خطوط المياه وتركيب عداد مسبق الدفع لكل وصلة مياه حفاظا على حقوق الشركة وتحقيق العدالة فى دفع قيمة الخدمة التى تقدمها الشركة وتخفيف العبء عن المواطنين وذلك بهدف خدمة الفئات الأكثر احتياجا بشكل مؤسسي متطور

وأضاف عبد السلام بكرى، أن هذا التعاون المثمر احدى الخطوات المهمه فى اطار جهود الشركه لتعزيز التنميه المستدامه وبناء اليات المشاركه المجتمعيه لخدمه المواطن المصرى بالقرى الفقيره وتوفير كوب مياه نظيف له مؤكدا دور العمل الأهلي في تنمية المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا.