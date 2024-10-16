فيلم Despicable Me 4 يحصد أكثر من 13 مليون جنيه في مصر

حقق فيلم الرسوم المتحركة Despicable Me 4 حوالي 13,185,142 جنيه منذ طرحه بعدما تم إطلاقه بالسينمات المصرية وهو أحدث أعمال الأنيميشن التي أطلقتها شركة يونيفرسال.

فيلم Despicable Me 4

أبطال فيلم Despicable Me 4

فيلم Despicable Me 4 يقوم ببطولته ويل فيريل، ستيف كارل، جوي كينج، ماديسون بولان، كريستين ويج، وغيرهم، ويخرجه كريس ريناود، وباتريك ديلاج.

أحداث فيلم Despicable Me 4



تدور أحداث فيلم Despicable Me 4 حول ترحيب عائلة المينيونز بعضو جديد، الذي يقرر تعذيب والده، ويواجه عدوا جديدا وتضطر العائلة إلى هرب.

ببحث فيلم "Despicable Me 4" عن تحقيق ما يقرب من 120 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فيلم Despicable Me 4



فيلم Despicable Me 2 احتل المركز الأول في أول نهاية أسبوع يعرض بها في أميركا حيث جمع إيرادات قدرها 83 مليون دولار متجاوزاً بذلك نجاح الجزء الأول في عام 2010، وقد حقق الفيلم إيرادات في أميركا وصلت إلى 360 مليون دولار بينما حقق إيرادات عالمية وصلت إلى 493 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، ليصير مجموع إيرادات الفيلم 854 مليون دولار مما يجعله ثاني أكبر فيلم في عام 2013 عالمياً.