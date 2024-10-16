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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

ماذا حقق Deadpool & Wolverine بالسينمات المصرية؟

فيلم Deadpool & Wolverine
فيلم Deadpool & Wolverine

واصل فيلم Deadpool & Wolverine تصدره البوكس أوفيس الأمريكي من جديد، بعد مرور فترة طويلة على إطلاقه بالسينمات العالمية والمحلية.


حقق فيلم Deadpool & Wolverine  أكثر من 600 مليون دولار محليا، وبلغت إيراداته على مستوى العالم حوالي مليار و223 مليون دولار، وحصد 36,504,385 منذ طرحه بالسينمات المصرية.


أصبح Deadpool & Wolverine واحدا من بين 16 عملا فقط تخطت إيراداتهم حاجز 600 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، عبر التاريخ.

فيلم Deadpool & Wolverine

وصل فيلم Deadpool & Wolverine من المركز السادس إلى المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات على مستوى العالم في 2024، بعد ما نجح في إزاحة فيلمي Kung Fu Panda 4 وGodzilla x Kong: The New Empire، ومن المتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينجح الفيلم في الصعود إلى المركز الثاني الذي يحتله فيلم Dune: Part Two بإيرادات تبلغ 711 مليون دولار، ليصبح في مواجهة مع فيلم المركز الأول Inside Out 2 الذي حقق 1.5 مليار دولار.

أحداث فيلم Deadpool & Wolverine

وتدور أحداث الجزء الثالث من سلسلة أفلام Deadpool الذي يعرض تحت عنوان «Deadpool & Wolverine» حول البطل الخارق «ديدبول» الذي يبحث في العديد من العوالم الموازية عن البطل الخارق «ولفرين» حتى يساعده في إنقاذ عالمه من الانقراض، ويحمل الفيلم توقيع المخرج شون ليفي.

فيلم Deadpool & Wolverine

أبطال فيلم Deadpool & Wolverine

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من أبرز نجوم هوليوود من بينهم ريان رينولدز، هيو جاكمان، إيما كورين ومورينا باكارين وروبرت ديلاني وليزلي أوجامز وآرون ستانفورد وماثيو ماكفادين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

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