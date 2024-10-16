مختار: التطوير سبب لفوز سلة سموحة الاخير

قال اشرف مختار عضو مجلس ادارة نادي سموحة “ ان قطاع الناشئين لكره السلة بالنادي يشهد نتائج متقدمة نتيحة الخطة التي تم وضعها والعمل علي تنفيذها خلال الفترة الماضية منذ ان بدأنا العمل داخل سموحة لتطوير هذا القطاع “

وتابع بأن أبناء سموحة من الناشئين استطاعوا الاستجابة للمران المكثف وبالتالي حققوا تلك النتائج مشيرا الي تولي الكابتن شريف العطار مهام قطاع الناشئين كان بالغ الاثر في تلك النتائج مع مجهود المدربين

واضاف مختار بأن فريق سموحة ٢٠١٣ أ ( ابيض ) فاز في مبارياته القوية مع الصيد (أ)و الاتحاد (أ) و سبورتنج (أ) و الاوليمبي (أ) في مهرجان منطقة الاسكندرية للميني باسكت

تحت اشراف الجهاز الفني الذي يضم الكابتن عمرو الفزاري مدرب الفريق و الكابتن احمد سمير اداري تحت اشراف مشرف القطاع الكابتن حسونة رمضان مبروك للجهاز الفني والاداري والطبي بقيادة رئيس جهاز كرة السلة الكابتن شريف العطار

وتابع عضو مجلس ادارة سموحة بأن فريق سموحة ٢٠١٣ (أ) ازرق أولاد حقق الفوز في جميع مبارياته فى مهرجان منطقة الإسكندرية للمينى باسكت تحت ١٢ سنة حيث قدم الفريق مستويات متميزة و فاز على فرق سان مارك و مركز شباب الأنفوشى و الإتحاد (أ) أصفر و أصحاب الجياد (أ) أبيض

كما دعا الجميع بالدعاء بالشفاء العاجل للاعب الفريق يوسف الجداوي الذى غاب عن مباريات المهرجان للإصابة

واختتم مختار حديثه مؤكدا علي ان منظومة العمل بسموحة تسير وفقا عمل جماعي داخل مجلس الادارة كل بالملف الذي يتولاه

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