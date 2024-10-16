وكيل تعليم الغربيةيتابع مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بطنطا

حرص المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على متابعة انتظام الدراسة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية حرصا على متابعة المنظومة التعليمية بمختلف مدارس المديرية،وتفقد حسن خلال المتابعة معمل fab lab وأجرى حوار ومناقشة مع عدد من الطلاب حول المشاريع التى يدرسونها الذكاء الاصطناعي ، الزراعة، المبيدات البشرية العضوية، المضادات الحيوية ،إزالة القمامة من المصطلحات المائية،كما أجرى حوارًا مع الطلاب حول تطلعاتهم فى المستقبل، رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الأستاذ عبد الفتاح عبده مدير عام التعليم العام بالمديرية، و الجوهرى سراج مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المدرسة الرسمية المتميزة للغات بإدارة شرق طنطا التعليمية، ومتابعة سير العمل والانجاز والنهو بها والمقامة على مساحة ٦٦٧٢ م٢ باجمالى ٥٦ فصل تشمل من ٨ فصول رياض اطفال، ٢٤ فصل ابتدائى، ١٢ فصل اعدادى ،١٢ فصل ثانوى ، يأتى ذلك فى ضوء حرص الدولة على النهوض والارتقاء ورفع كفاءة المنظومة التعليمية .