ندوة بعنوان "البرنامج التدريبي لإعداد وتمكين المرأة سياسيًا"

في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "البرنامج التدريبي لإعداد وتمكين المرأة سياسيا".

وجاء ذلك بحضور كل من النائبة سناء السعيد عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية، واللواء محمد رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية ومستشار رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً، والدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس، والنائبة مايسة عطوة عضوة لجنة المشاركة السياسية، ومحمود الديب، و محمد منير عضوا لجنة المشاركة السياسية بالمجلس، وعدد من النائبات، وممثلين عن: وزارة التربية والتعليم، القطاع الخاص،البنوك التجارية والزراعية، التأمينات وشركات التأمين، والأعمال المالية،وبعض الهيئات. بالإضافة إلي العاملين بشركات البترول، وكتلة ستات وشباب أد التحدي، وطلبة جامعة ٦ أكتوبر.

وأكدت سناء السعيد أن الندوة تهدف الى مناقشة كيفية اتخاذ تدابير فعالة لضمان قيام المرأة بدور نشط في عملية التنمية والمشاركة السياسية والعمل العام، بالإضافة إلي العمل علي التعريف بالفرق بين عضو البرلمان، وعضو المحليات، والتوعية بكيفية إدارة الحملات الإنتخابية (البرلمان والمحليات)، بالاضافة الى التعريف باختصاصات عضو المجلس المحلي.

وقدمت الدكتورة سهام جبريل مقدمة عن بناء الإنسان ومشاركة المرأة سياسياً، مؤكدة ان دعم المشاركة السياسية للمرأة هو أحد المحاور الهامة لتمكينها، مشيرة الي دور المجالس المحلية في خدمة المجتمع،، مؤكدة أن الدستور المصري ٢٠١٤ يكفل للمرأة حق التواجد بالمجالس المحلية، موضحة دور المجلس القومي للمرأة في استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات

وقد أكد اللواء محمد رفعت قمصان الي أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تهدف إلي بناء الإنسان صحياً وعقليا ونفسياً، وأنه لكى تستطيع الشعوب أن تستوعب ما يدور حولها من اي أزمات تمر بها البلاد لابد من ارتفاع مستوي الإدراك والثقافة لدي الإنسان، كما ناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية، مؤكداً أن العديد من مواد الدستور تتحدث عن المرأة وتكفل لها حقوقها والمساواة الكاملة لها، كما عرض رسم توضيحي لتشكيل المجالس المحلية وفقاً لمشروع قانون الإدارة المحلية المقترح، كما ناقش شروط الترشح للمجالس المحلية، ومستويات المجالس المحلية، وانواع المحافظات من حيث تشكيل المجالس المحلية واختيار الناخبين بها.

فيما شرحت النائبة مايسة عطوة اختصاصات عضو مجلس النواب بموجب الدستور، كما أشارت إلي دور النائبات المصريات الهام، مؤكدة على وجود دعم القيادة السياسية ودستور قوي يخدم النائبات، مؤكدة أن المرأة هي جزء أساسي من المبادرات التي تقوم بها الدولة من أجل إعداد الإنسان.

وشارك كل من محمد منير و محمود الديب في محاضرة بعنوان "كيفية إدارة الحملات الإنتخابية (البرلمان والمحليات)"، وناقشا مفهوم العملية الانتخابية، ومفهوم ومراحل الحملة الانتخابية، واستراتيجية النجاح في العمليات الإنتخابية، وخصائص الحملات الانتخابية، وكيفية إدارة حملة انتخابية ناجحة.