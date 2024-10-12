السبت 12 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القومي للمرأة ينظم حفل للدفعة الثالثة من فصول محو الأمية بحي الأسمرات

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، نظم المجلس القومي للمرأة حفل تخرج للدفعة الثالثة من فصول محو الأمية بحي الأسمرات ، بحضور الدكتورة أم كلثوم شلش مقرر مناوب فرع المجلس بمحافظة القاهرة وعضوات الفرع  .

أكدت الدكتورة أم كلثوم أن هذا الحدث جاء تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لتعليم الكبار وبالتنسيق مع مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس، وذلك لتمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا.

وتمّ الإشادة بجهود المجلس القومي للمرأة لدعم وتعزيز المرأة وتمكينها في جميع المجالات.

تضمن اللقاء توزيع جوائز على الناجحين لتشجيع الدارسات وحثهن على التركيز وبذل الجهود لتقديم اداء متميز.

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