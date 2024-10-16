في ذكرى ميلاد عاشق الفن.. أعمال مميزة وتاريخية في حياة عمر ‏الحريري

عرض برنامج ‏"صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ‏ومنة الشرقاوي ‏عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيا عن الفنان ‏الراحل عمر الحريري بالتزامن مع ذكرى رحيله، وذلك تحت عنوان "في ذكرى ‏ميلاد عاشق الفن.. أعمال فنية مميزة وتاريخية فى حياة الفنان عمر الحريري".‏

رحيل الفنان عمر الحريري

وجاء في التقرير: "تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عمر الحريري الذي يعد أحد ‏أبرز الأسماء في تاريخ الفن المصري والعربي، وقدم مسيرة فنية مميزة وغنية ‏شملت أعمال في السينما والمسرح والتليفزيون"‎.‎

وأضاف التقرير: "ولد عمر الحريري في 12 فبراير عام 1926، ونشأ في بيت ‏يعشق الفن، حيث كان والده يصطحبه لحضور العروض المسرحية لكبار الفنانيين، ‏وهو ما زرع بداخله حبًا كبيرًا للفن، بدأت أولى خطواته نحو التمثيل منذ صغره، ‏حيث شارك في فيلمه الأول " سلامة في خير" عام 1937 وعمره لا يتجاوز 11 ‏عامًا‎".

وأكمل: «حصل الحريري على أول بطولة مطلقة 1955 في فيلم "أغلى من ‏عيني"، وتألق فى مجموعة من الأفلام الشهيرة مثل " الوسادة الخالية" و «معالي ‏الوزير»، ولم تقتصر أعماله على السينما فقط، ولكنه ترك بصمة فى المسرح ‏بمشاركته في مسرحيات مع عادل إمام مثل " شاهد مشافش حاجة، الواد سيد ‏الشغال.

أحلام الفتى ‏الطائر

وتابع: «كما أبدع في التليفزيون من خلال أدواره في مسلسلات مثل " أحلام الفتى ‏الطائر، شيخ العرب همام"، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2011 بعد أن قدم آخر ‏أعماله على خشبة المسرح للأطفال ليختتم مسيرته الفنية من المكان الذي عشقه ‏طوال حياته».‏