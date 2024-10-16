في ذكرى ميلاد عاشق الفن.. أعمال مميزة وتاريخية في حياة عمر الحريري
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيا عن الفنان الراحل عمر الحريري بالتزامن مع ذكرى رحيله، وذلك تحت عنوان "في ذكرى ميلاد عاشق الفن.. أعمال فنية مميزة وتاريخية فى حياة الفنان عمر الحريري".
رحيل الفنان عمر الحريري
وجاء في التقرير: "تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان عمر الحريري الذي يعد أحد أبرز الأسماء في تاريخ الفن المصري والعربي، وقدم مسيرة فنية مميزة وغنية شملت أعمال في السينما والمسرح والتليفزيون".
وأضاف التقرير: "ولد عمر الحريري في 12 فبراير عام 1926، ونشأ في بيت يعشق الفن، حيث كان والده يصطحبه لحضور العروض المسرحية لكبار الفنانيين، وهو ما زرع بداخله حبًا كبيرًا للفن، بدأت أولى خطواته نحو التمثيل منذ صغره، حيث شارك في فيلمه الأول " سلامة في خير" عام 1937 وعمره لا يتجاوز 11 عامًا".
وأكمل: «حصل الحريري على أول بطولة مطلقة 1955 في فيلم "أغلى من عيني"، وتألق فى مجموعة من الأفلام الشهيرة مثل " الوسادة الخالية" و «معالي الوزير»، ولم تقتصر أعماله على السينما فقط، ولكنه ترك بصمة فى المسرح بمشاركته في مسرحيات مع عادل إمام مثل " شاهد مشافش حاجة، الواد سيد الشغال.
أحلام الفتى الطائر
وتابع: «كما أبدع في التليفزيون من خلال أدواره في مسلسلات مثل " أحلام الفتى الطائر، شيخ العرب همام"، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2011 بعد أن قدم آخر أعماله على خشبة المسرح للأطفال ليختتم مسيرته الفنية من المكان الذي عشقه طوال حياته».