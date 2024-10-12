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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

"القومي للمسرح" يحيي ذكرى وفاة الفنان أحمد خميس

بوابة الوفد الإلكترونية

يحيي المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، اليوم السبت، بذكرى وفاة الفنان أحمد خميس.

ويأتي احياء الذكرى بهدف إبراز القدوة الفنية للأجيال الحالية والقادمة، وتخليدًا إلى ذكرى وفاة الفنان أحمد خميس، ويعد هو أحد العلامات البارزة في تشكيل ملامح الفن المصري، بما قدمه من أعمال أثرت في وجدان الشعب المصري.

معلومات عن الفنان أحمد خميس

بدأ مسيرته الفنية كشاعر وأديب.

كانت بدايته في الإذاعة البريطانية عام 1950.

ثم إنتقل إلى إذاعة القاهرة عام 1973.

بدايته فى السينما كانت عام 1961 فى فيلم (رسالة إلى الله).

قدم مسلسلات في دول الخليج وعمل أيضًا في تونس وألمانيا وبريطانيا.

صدرت له دواوين شعرية، منها رباعيات أحمد خميس.

من أبرز أعماله (الأيدي الناعمة، أم كلثوم، من الذي لا يحب فاطمة).

توفى عام 2008.

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