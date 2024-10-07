القبض على الفنان طارق ريحان.. تفاصيل

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على الفنان طارق ريحان؛ وذلك تنفيذًا لـ أحكام قضائية صادرة ضده لاتهامه في قضايا نصب وتبديد.

القبض على الفنان طارق ريحان

وكانت محكمة جنح الزاوية الحمراء، أصدرت العديد من الاحكام الحضورية والغيابية بالنصب والتبديد ضد الفنان طارق ريحان منذ عام 2022، وكان قد اختبأ هاربا من تنفيذ الأحكام بكمبوند بيرل بيراميدز بشارع مبروك غطاطي طريق إسكندرية الصحراوي.

ووردت معلومات إلى مباحث أكتوبر بمكان اختفاء الفنان طارق ريحان الهارب من أحكام قضائية في إحدى شقق أكتوبر وانتقلت قوة أمنية من مباحث تنفيذ الأحكام إلى مكان تواجده.

وتمكنت قوة تنفيذ الأحكام في إلقاء القبض عليه وترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام في القضية رقم 8285 لسنة 2020 والصادر بها حكم حضوري بحبسه 6 أشهر، والقضية 4193 لسنة 2022 بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ والقضية 5221 لسنة 2020 بالحبس سنة مع الشغل بتهمتي النصب والتبديد.



