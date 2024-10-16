ناقد فني: عمر الحريري كان يدعم المواهب الجديدة.. وتميز بأسلوبه السهل الممتنع
تحدث الناقد على الكشوطي، عن أعمال الراحل الكبير عمر الحريري خلال مسيرته الفنية، قائلا إنه تميز بأسلوبه السهل الممتنع، إذ كان يجسد أي شخصية بصورة طبيعية وحقيقية، وهو جعله يدخل القلب بشكل سريع لدى الجمهور.
دعم المواهب الجديدة
وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مسيرة الفنان عمر الحريري كانت متنوعة بين السينما والمسرح والإذاعة، ولديه رصيد كبير لدى الجمهور، مشيرا إلى أنه كان شديد الحرص على دعم المواهب الجديدة، ففي آخر أيامه كان يشارك بالأفلام القصيرة ومشاريع التخرج لمساعدة شباب المخرجين والمبدعين.
الفنان الراحل عمر الحريري
وتابع: «الجيل القديم الذي ظهر فيه الفنان الراحل عمر الحريري هو جيل محظوظ جدًا بثقافته وتربيته، إذ جعل مداركه متنوعة بشكل كبير جدًا».