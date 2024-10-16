ناقد فني: عمر الحريري كان يدعم المواهب الجديدة.. وتميز بأسلوبه السهل الممتنع ‏

تحدث الناقد على الكشوطي، عن أعمال الراحل الكبير عمر الحريري خلال ‏مسيرته الفنية، قائلا إنه تميز بأسلوبه السهل الممتنع، إذ كان يجسد أي شخصية ‏بصورة طبيعية وحقيقية، وهو جعله يدخل القلب بشكل سريع لدى الجمهور‎.‎

‏دعم المواهب الجديدة

وأضاف «الكشوطي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، ‏تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية ‏المصرية، أن مسيرة الفنان عمر الحريري كانت متنوعة بين السينما والمسرح ‏والإذاعة، ولديه رصيد كبير لدى الجمهور، مشيرا إلى أنه كان شديد الحرص على ‏دعم المواهب الجديدة، ففي آخر أيامه كان يشارك بالأفلام القصيرة ومشاريع ‏التخرج لمساعدة شباب المخرجين والمبدعين.‏

الفنان الراحل عمر الحريري

وتابع: «الجيل القديم الذي ظهر فيه الفنان الراحل عمر الحريري هو جيل محظوظ ‏جدًا بثقافته وتربيته، إذ جعل مداركه متنوعة بشكل كبير جدًا».‏