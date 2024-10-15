حدث في مثل هذا اليوم.. 92 عاماً على ميلاد الفنان حسن حسني

تحل اليوم الذكرى الـ32 لميلاد الفنان الراحل حسن حسني، هذا النجم الاستثنائي الذي وصل أعلى مراحل النجومية، وهو في سن متقدم في حقبه السبعينيات عمل في ادوار مساعده في بعض الافلام والمسلسلات منها “ابنائي الاعزاء شكرا” و"المليونيره النشالة" بدا مشواره النجوميه الحقيقيه في النصف الثاني من الثمانينات بعد أن تخطي عمره 55 عاما.

برع في العديد من الافلام منها “الظالم والمظلوم”، “كتيبه الاعدام” وفي حقبه التسعينيات والالفيه الجديده قام ببطوله عشرات الافلام الناجحه وجمع بين التراجيديا والكوميديا نذكر منها افلام “الباشا تلميذ، جواز بقرار جمهوري، العيال الحبيبه، ميدو مشاكل، زكي شان، حماده يلعب، حاحا وتفاحه” ولاننسي تجسيده شخصية الشيخ ابراهيم والد ام كلثوم في مسلسل “ام كلثوم” عام 2000 ودوره في فيلم “ناصر 65” كان حسن حسني عامل مشترك في نجاح معظم الافلام التي شارك في بطولتها في الالفيه الجديده ولم ينقطع عن الفن حتي رحيله يوم رحيله يوم 20 يوليو 2020 عن عمر ناهز 89 عاما.

حسن حسني كان ولا يزال حالة فنيه فريده في تاريخ السينما المصريه بلغ قمه التالق بعد ان تخطي الثمانين من عمره وكان سند ودعم لكافه النجوم والنجمات الشباب وعامل رءيسي في نجاحهم واعطي المثل والقدوه انا الفنان ينجح في اي عمر بل يكون نجم النجوم حتي وهو علي مشارف التسعين من العمر رحم الله حسن حسني الذي ولد يوم 15اكتوبر عام 1931 الفنان الحقيقي لايموت لانه الفن والإبداع الحقيقي لا يموت رحم الله الفنان حسن حسني.