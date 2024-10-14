الفنان تامر عبد المنعم فى قسم الشرطة بسبب الفيسبوك.. تفاصيل

أعلن الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عن سرقة حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإنستجرام.

سرقة حسابات الفنان تامر عبد المنعم

وأوضح الفنان تامر عبد المنعم، في بيان صحفي، أنه يوجد الآن في أحد أقسام الشرطة، لتقديم بلاغ رسمي بسرقة صفحات السوشيال ميديا الخاصة به.

الجدير بالذكر، أن الفنان تامر عبد المنعم أخرج الاحتفالية الخاصة بوزارة الثقافة عن نصر أكتوبر المجيد، والتي أحياها المطرب علي الحجار.

وكشف الفنان تامرعبد المنعم، أن احتفال البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بيوم النصر يعد بمثابة نقطة الإنطلاق لبيت الفولكلور والفنون التراثية والشعبية وفقا لخطة وزارة الثقافة ورؤية معالي الوزير الدكتور أحمد هنو الداعم الحقيقي لمخطط إستعادة مكانة هذا البيت الفني العريق ووضعه من جديد علي الخريطة الثقافية.

وأكد تامر عبدالمنعم أن مسرح البالون سيشهد مرحلة رفع كفاءة لإستيعاب النشاطات المختلفة التي يقدمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في مسار صحيح يواكب معطيات العصر.