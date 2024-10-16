محافظ المنيا يبحث خطة دعم الإستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين

فى اجتماع موسع ضم أعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية، وممثل هيئة الإستثمار ورئيس جمعية المستثمرين، ناقش اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، سبل الإرتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية، بهدف تهيئة بيئة عمل ملائمة لزيادة وجودة الإنتاج.

واستعراض المحافظ ، خطط رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك ضمن جهود المحافظة لتعزيز التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 ، وفي مستهل الإجتماع، أكد اللواء كدوانى انتهاء مشكلة الكهرباء، وأن المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية ، لن تجد نقصا فى إمدادات الطاقة الكهربائية، مؤكدا ، حرصه البالغ على تذليل أي عقبة قد تتسبب فى تعطيل العمل ، ووقف الإنتاج فى أي منشأة صناعية أيا ما كان حجمها، موجها ، بتلبية احتياجات المصانع والعمال ، وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستى ، للإرتقاء بمنظومة العمل داخل المنطقة الصناعية.

وطالب المحافظ مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بضرورة تبسيط الإجراءات للمستثمرين ، والعمل بروح القانون لزيادة حجم الإستثمار، وضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، لافتا ، إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في دعم المستثمر الجاد، سواء المصرى أو العربى أو الأجنبي، فجذب الإستثمارات يُعد القوة الدافعة لرفع مستويات التنمية، والناتج المحلى، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار المحافظ ، إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، من أجل توفير مزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص للانخراط في الاقتصاد الرسمي للدولة ، وحضر الإجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، المهندسة نهى فتحي، المدير التنفيذي لجهاز المنطقة الصناعية، الدكتورة رشا فؤاد، مدير إدارة الإستثمار بالمحافظة ، والدكتور أمير زيدان مدير الشؤون القانونية بالمحافظة ، وأعضاء مجلس الإدارة.