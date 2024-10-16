وزير الخارجية: الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاح للعقاب الجماعي للفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية هو محل إدانة كاملة ونرفض الإجراءات الإسرائيلية بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة أونروا.

وشدد وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، نقلته قناة “إكسترا نيوز”، على أنه يؤكد ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، موضحًا أنه على المجتمع الدولي فرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح وزير الخارجية، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين، مشددًا على أن هناك تطابقًا في الرؤى بين البلدين على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام، متابعًا: “تطابق في الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام”.