الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حوادث

ضبط 3 ركاب في مطار القاهرة حاولوا تهريب عملات أثرية ومواد مخدرة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ من ضبط 3 أشخاص،حال إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر والوصول للركاب، وعثر بحوزتهم على عملات آثرية وأجنبية ومخدرات في وقائع مختلفة على النحو التالي: 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (مالك نادى) وبحيازته (عملات معدنية ترجع لعصور مختلفة تخضع لقوانين عدم إستيراد وتصدير الممتلكات الثقافية والتاريخية وحماية الآثار).

كما نجحت رجال الأمن في ضبط تاجر وبحيازته (مبلغ مالى "عملات أجنبية") مخبأة داخل حقائبه بالمخالفة للقانون.

والقى القبض على إحدى السيدات "تحمل جنسية أجنبية") وبحيازتها (عدد من الأقراص المخدرة "لاريكا، تامول، ترامادول"- كمية لمخدر الحشيش).

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

 

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