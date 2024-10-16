تعرف على نقاط التميز في قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير (فيديو)

قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، ‏إن نقاط التميز في قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير كثيرة.‏

استخدام المالتيميديا في التوضيح

وأضاف "كمال"، خلال حواره في فقرة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، ‏تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية: "جمال العرض المتحفي وتقسيم العرض المتحفي وتقسيم ‏طرق العرض الحديثة واستخدام المالتيميديا في التوضيح كلها نقاط تميز". ‏

وتابع: "ولكن، أهم نقطة تميز من وجهة نظري هو المجهود غير المرئي، فنحن ‏نشاهد الآثار في عرض مميز للغاية دون أن نعرف من يقف وراء هذا التنظيم، ‏فنحن لدينا بيئة حفظ مناسبة للقطع الأثرية تجعلها لفترات طويلة". ‏

بيئة العرض المتحفي

وأكد: "بيئة العرض المتحفي المناسبة تعتبر بالنسبة إلينا أولوية، فدور المتحف هو ‏الحفاظ على القطع الأثرية وكان لابد أن تكون قاعات العرض المتحفي مجهزة ‏بأساليب حفظ مناسبة للقطع الأثرية من ضوء وحرارة ورطوبة وتلوث جوي".‏

