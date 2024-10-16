تعرف على نقاط التميز في قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير (فيديو)
قال الدكتور حسين كمال، مدير عام مركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن نقاط التميز في قاعات العرض المتحفي في المتحف المصري الكبير كثيرة.
استخدام المالتيميديا في التوضيح
وأضاف "كمال"، خلال حواره في فقرة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "جمال العرض المتحفي وتقسيم العرض المتحفي وتقسيم طرق العرض الحديثة واستخدام المالتيميديا في التوضيح كلها نقاط تميز".
وتابع: "ولكن، أهم نقطة تميز من وجهة نظري هو المجهود غير المرئي، فنحن نشاهد الآثار في عرض مميز للغاية دون أن نعرف من يقف وراء هذا التنظيم، فنحن لدينا بيئة حفظ مناسبة للقطع الأثرية تجعلها لفترات طويلة".
بيئة العرض المتحفي
وأكد: "بيئة العرض المتحفي المناسبة تعتبر بالنسبة إلينا أولوية، فدور المتحف هو الحفاظ على القطع الأثرية وكان لابد أن تكون قاعات العرض المتحفي مجهزة بأساليب حفظ مناسبة للقطع الأثرية من ضوء وحرارة ورطوبة وتلوث جوي".