محافظ الجيزة يتفقد نسب التنفيذ بمشروعات التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب التنفيذ لمشروعات التطوير للمحاور والطرق المؤدية والمحيطة بالمتحف المصري الكبير في إطار استعدادات الدولة للتشغيل التجريبي له.



حيث اطلع المحافظ على أعمال تجميل وتطوير وزراعة المسطحات الخضراء واللاندسكيب ورفع كفاءة الارصفة.



وخلال جولته شدد المحافظ على الشركة المنفذة لأعمال التطوير الجارية بمحيط المتحف المصرى الكبير بضرورة إبراز الجانب الجمالى للأعمال والانتهاء من القطاعات المتبقية وفقا للجداول الزمنية المحددة.



كما تفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بميدان الرماية وبمحيط المتحف المصري الكبير وإطلع على المخططات الزمنية لتنفيذ الأعمال.



واطمأن المحافظ على سير الأعمال مؤكدا على الأهمية التى يمثلها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق باعتباره أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في الهرم وفيصل والعمرانية موجها رئيس حى الهرم بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتسيير دوريات نظافة على مدار اليوم لمنع تراكم أية مخلفات بمحيط الأعمال ورفع ناتج الأعمال أولا بأول.



كما ناقش المحافظ موقف الانتهاء من أعمال دهان العقارات المقامة على جانبى الطرق والمحاور المؤدية للمتحف المصرى الكبير والمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة وكذا مدخل مطار سفنكس مع مسئولى المكاتب الاستشارية والشركات المنفذة للأعمال للتأكد من التزام كل جهة بالمواعيد المحددة للانتهاء.



كما رافق المحافظ مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة و رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى لمتابعة إنتظام العمل بالمواقف وساحات الإنتظار المقامة حديثا بمحيط ميدان الرماية ومحاور المريوطية والمنصورية مؤكدا علي الإضافة التى حققتها تلك المشروعات فى توفير السيولة المرورية بمحيط المتحف بالتزامن مع إعلان الافتتاح التجريبى.



رافق المحافظ السيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ والاستاذه هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ووكيل وزارة الإسكان بالمحافظة.