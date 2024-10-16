نقيب الزراعيين: السعة التخزينية للمحاصيل الاستراتيجية بلغت 6 ملايين طن
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تحتفل سنويا بـ16 أكتوبر "يوم الغذاء العالمي"، إذ إن هذا تاريخ تأسيس الفاو عام 1945.
الغذاء الصحي والآمن
وأضاف "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: "الغذاء الصحي والآمن والمستدام يعد أحد حقوق الإنسان، والمياه تعد المصدر الرئيسي لإنتاج كل أنواع الأغذية".
وتابع: "أكبر سعة تخزينية احتياطية لدى مصر بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والأرز والذرة والسكر كان يمكن تحقيقها هي مدة 3 أشهر وذلك قبل عام 2014، وبالتالي لم يكن لدينا مرونة في حالة الأمن الغذائي".
السعة التخزينية للحبوب الرئيسية
وأكد: "من 2014 حتى الآن، بلغت السعة التخزينية للحبوب الرئيسية "المحاصيل الاستراتيجة الرئيسية" حوالي 6 ملايين طن، أي تكفي لمدة 6 أشهر"، مشيرا إلى أن مخزون المحاصيل الاستراتيجية زاد إلى ضعف ما كان عليه قبل 2014 سعيا نحو الاكتفاء الذاتي.