نقيب الزراعيين: السعة التخزينية للمحاصيل ‏الاستراتيجية بلغت 6 ملايين طن

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" ‏تحتفل سنويا بـ16 أكتوبر "يوم الغذاء العالمي"، إذ إن هذا تاريخ تأسيس الفاو عام ‏‏1945.‏

الغذاء الصحي والآمن

وأضاف "خليفة"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين ‏محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: ‏‏"الغذاء الصحي والآمن والمستدام يعد أحد حقوق الإنسان، والمياه تعد المصدر ‏الرئيسي لإنتاج كل أنواع الأغذية". ‏

وتابع: "أكبر سعة تخزينية احتياطية لدى مصر بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية ‏كالقمح والأرز والذرة والسكر كان يمكن تحقيقها هي مدة 3 أشهر وذلك قبل عام ‏‏2014، وبالتالي لم يكن لدينا مرونة في حالة الأمن الغذائي". ‏

السعة التخزينية للحبوب الرئيسية

وأكد: "من 2014 حتى الآن، بلغت السعة التخزينية للحبوب الرئيسية "المحاصيل ‏الاستراتيجة الرئيسية" حوالي 6 ملايين طن، أي تكفي لمدة 6 أشهر"، مشيرا إلى ‏أن مخزون المحاصيل الاستراتيجية زاد إلى ضعف ما كان عليه قبل 2014 سعيا ‏نحو الاكتفاء الذاتي.‏