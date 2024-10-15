انطلاق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في الغربية

انطلقت اليوم الثلاثاء الحملة القومية بمحافظة الغربية للنهوض بمحصول القمح لموسم 2024/2025، وذلك في قاعة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، برعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور ناجح فوزي، وكيل وزارة الزراعة.

بحوث القمح

حضر الحملة عدد من الخبراء والمختصين، بينهم الدكتور عبدالفتاح مراد، رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية، والدكتور مصطفى الشامي، رئيس قسم أمراض القمح، والدكتور محمد قنيبر، رئيس قسم حشائش القمح، والمهندس فخري باز، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية، بالإضافة إلى عدد من مهندسي الإرشاد الزراعي والمزارعين.

وأكد وكيل الوزارة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح باعتباره محصولًا استراتيجيًا وأمنًا غذائيًا قوميًّا. وأشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى دائمًا لتوفير تقاوي ذات مواصفات عالية تناسب طبيعة التربة وتتحمل الأمراض والآفات، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وجودة المحصول.

وأوضح ناجح أن المديرية قامت بالاستعداد لموسم الزراعة الشتوي من خلال توفير التقاوي والأسمدة في الجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين حول طرق ومواعيد الزراعة.

كما تم استعراض التوصيات الفنية الهامة لمحصول القمح، بدءًا من اختيار الأصناف المناسبة مثل جيزة 171، سدس 14، سخا 95، ومصر 4، مرورًا بأهمية التوقيت المناسب للزراعة.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالغربية على ضرورة مكافحة الحشائش، سواء العريضة أو الرفيعة، بالإضافة إلى الأمراض الفطرية التي تصيب المحصول، مثل الأصداء والبياض الدقيقي، مع ضرورة التعرف على علامات الإصابة واستخدام المبيدات الموصى بها وفقًا للتوصيات الفنية.