عبدالكريم خليفة: تحديث منصة لمستقبل مائي أفضل للمياه في أفريقيا

أكد عبد الكريم خليفة، ممثل أحد المنظمات الدولية المشاركة فى مؤتمر أسبوع المياه، أن المؤتمر أطلق مركز للمعرفة المحدث للامكاو وايضا الاصدار الثالث لمجلة صوت أفريقيا للمياه لتصبح منصة لمشاركة الأفكار والحلول بأفضل الممارسات فى قطاع المياه فى أفريقيا، كما ركز المؤتمر على المعرفة المائية وتطوير الحلول الابتكارية وصولا لمستقبل أفضل للمياه فى أفريقيا.

وأضاف "خليفة " أن قطاع المياه الأفريقى يعانى من العديد من المشكلات تتمثل في ندرة المياه والتأثيرات المناخية المتغيرة.

مؤخرا، تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد المائية والرى والمركز الدولى للبحوث الزراعية والمناطق الجافة، من أجل بناء المعرفة وتعزيز التعاون فى بناء القدرات والبحث العلمى والابتكارات فى إدارة المياه.

ويعقد "أسبوع المياه" 4 مسابقات خلال المؤتمر هى مسابقات للأبحاث العلمية، ومسابقة "عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في 3 دقائق"، ومسابقة شباب المبتكرين والتى تقدم لها ١١ مشروعًا مبتكرًا وأفضل مشروعات التخرج، وأيضاً مسابقة دعم للابتكار فى إدارة للمياه، وذلك تحت عنوان "بناء مجتمعات قادرة على الصمود".

وأعلنت الرى عن قبول 113 ملخصا بحثيا و18 ملخصا مطولا و10 أبحاث كاملة لعرضها خلال الجلسات، من خبراء ومتخصصين فى قطاع المياه ، فضلا عن التنسيق مع مجلة السياسة المائية الدولية «WWP» لنشر الأبحاث المتميزة، بالتعاون مع محكمين زائرين من اللجنة العلمية.

ويأتي "أسبوع المياه" استكمالاً لما حققته مصر من نجاح خلال الفعاليات الدولية السابقة ، بما يهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من عرض أحدث البرامج والمنتجات والابتكارات في مجال المياه.

كما يسعى المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتقديم رؤى موحدة تعكس تطلعات واحتياجات دول العالم وخاصة القارة الإفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ، مع التركيز على تحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الوسائل التكنولوجية فى إدارة المياه.