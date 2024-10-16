نائب وزير الإسكان يبحث مع شركة عالمية توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المياه

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، ممثل إحدى الشركات العالمية العاملة في تصنيع المهمات الكهروميكانيكية التي يتم استخدامها في تنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها نوافخ الهواء وبعض أنواع المضخات، لبحث ومناقشة إمكانيات الشركة وخططها للتواجد في مصر وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية بالمحطات.



يأتي اللقاء في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بتشجيع التصنيع المحلي وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين للتواجد في مصر، مشيرا إلى تكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة شركات القطاع الخاص ذات الخبرات الكبيرة والرائدة في تصنيع المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ المشروعات للتواجد داخل مصر، وتوفير احتياجات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.



واستعرض نائب وزير الإسكان، خطط الوزارة المستقبلية في تنفيذ مشروعات محطات تنقية مياه الشرب وتحلية مياه البحر، ومحطات معالجة الصرف الصحي وإدارة الحماة، والمحاور التي يعمل عليها قطاع المرافق بوزارة الإسكان، لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة المرافق القائمة.



وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الشركة تاريخ تأسيسها وسابقة خبرة الشركة في توفير المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى العالم، ورؤيتها في التطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء.



كما عرض ممثلو الشركة حجم الإنتاج السنوي من المهمات المطلوبة وتدابير ضبط الجودة والاختبارات لضمان مستوى المنتجات وخدمات ما بعد البيع والتواصل مع العملاء والتأكد من رضائهم، ومتابعة أداء المهمات خلال فترة التشغيل للتأكد من إتباع اساليب الصيانة القياسية للحفاظ على الأصول.



كما ناقش نائب الوزير مع ممثلي الشركة الخطط الحالية للتواجد في مصر، وعقد التحالفات مع المصانع المحلية لنقل الخبرات والمعرفة في تصنيع المهمات.



وأكد نائب الوزير، أهمية الإسراع في اتخاذ وإنهاء الإجراءات التنسيقية المطلوبة لتواجد الشركة في مصر، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لدعم كافة شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي قد تواجههم.