الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه

وزير الري يشهد توقيع اتفاقية تفاهم مع إيكاردا

بوابة الوفد الإلكترونية

 شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ، على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه.

وقع الاتفاقية كلا من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ، و الدكتور فيناى نانجيا مدير برنامج الأراضي والمياه والزراعة بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة .

 مذكرة التفاهم تهدف لتسهيل تبادل المعرفة والبرامج بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية ، والبحث العلمى ، والابتكارات الموفرة للمياه ، واستخدام الطاقة المتجددة فى الرى ، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ، وتقنيات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ، وزيادة كفاءة إدارة مياه الري ، وتحسين إنتاجية المحاصيل ، وحصاد مياه الأمطار ، والزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية، وتقنيات إدارة المياه ، والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات ، وتوليد ابتكارات فعالة ومستدامة لتحسين سبل عيش المزارعين في المناطق الجافة .

كما تتضمن المذكرة آلية التعاون قيام الجانبين بوضع مقترحات المشاريع وخطط العمل مع تحديد الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها والغرض الرئيسي ، والأهداف والأنشطة المستهدفة ، ومسؤوليات كل طرف ، والجدول الزمني للأنشطة والنطاق الجغرافي لها ، وتنظيم الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية .

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