مياه الشرب بسوهاج تدفع بـ6 سيارات كسح تمهيدًا للعمل بمبادرة "حياة كريمة"

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أنه فى اطار خطة تدعيم معدات الشركة تم شراء عدد 6 سيارات كسح سعة 8 متر مكعب بقيمة 31.8 مليون جنيه، وذلك استعداداً مع دخول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وان تلك المعدات تساهم في استدامة أعمال التشغيل والصيانة وقيام الشركة بمهامها فى التخلص الامن من مياه الصرف الصحي وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، أن الشركة لديها خطة محددة لاستكمال منظومة المعدات بالشركة وانه تم الانتهاء من شراء وتشغيل 80 معدة خلال عامين تنوعت ما بين نافورى صغير وكباش ولودر وسيارات مياه وسيارات كسح وفاكيوم وحفارات وسيارات مدمجة وباك لودر بقيمة 248.3 مليون جنيه ليصبح إجمالي عدد السيارات والمعدات بالشركة 461.

ومن الجدير بالذكر ان سيارات الكسح التي دخلت الخدمة تقوم بالمشاركة فى كسح مياه الصرف الصحى خلال اصلاح الاعطال وكسور خطوط الصرف الصحى وكذلك خلال اعمال تطهير شبكات الصرف الصحى