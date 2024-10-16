السعيد: مصر صاحبة الجهد الأكبر في محاولة استعادة التهدئة بالمنطقة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إنّ العلاقات المصرية السعودية مهمة للغاية، فالبلدين لديهما عمقا استراتيجيا كبيرا، ويتمتعون بعلاقات واسعة وحضور ضخم في الدوائر الإقليمية والدولية، وأي تشاور وتنسيق بين العاصمتين يكتسب أهمية كبيرة، مضيفا: «ما تواجهه المنطقة من تحديات كبيرة وصراعات واضطرابات يضفي أهمية مضاعفة على اللقاء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان».

التوافق المصري السعودي

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ التوافق المصري السعودي يأتي في إطار التوتر الإقليمي غير المسبوق، والأيام الماضية شهدت تصاعدا في الصراع بلبنان التي تعد دولة مهمة بالنسبة لمصر والسعودية، كما أنّ القضية الفلسطينية محورية بالنسبة للسياسة الخارجية للدولتين، وتأمين المنطقة من التوترات يعتبر شغلهما الشاغل.

وتابع: «مصر والسعودية من الدول المؤثرة إقليميا بصورة كبيرة، ولديهما شبكة من العلاقات الإقليمية والدولية تمكنهم من أداء أدوار فاعلة في الأزمة التي تشهدها المنطقة، حيث تقود مصر الجهد الأكبر في محاولة استعادة التهدئة والاستقرار والتوصل إلى وقف إطلاق النار».

القمة العربية الإسلامية

وواصل: «السعودية استضافت القمة العربية الإسلامية على أرضها وكانت أول قمة عربية بهذا الحضور الكبير، وأكدت أهمية وقف إطلاق النار في المنطقة».