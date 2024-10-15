بهجت العبيدي: لقاء القمة بين الرئيس السيسي والأمير محمد بن سلمان في وقت مصيري

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن العلاقات المصرية السعودية هي علاقات تاريخية وأن مصير المنطقة كلها يكون حاضرا في أي لقاء يجمع زعيمي الدولتين الكبيرتين.



وأضاف بهجت العبيدي أن الظروف التي تمر بها المنطقة تجعل استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية واللقاء الذي يجمعهما في القاهرة من الأهمية بمكان كبير نظرا لما للزعيمين الكبيرين من مكانة ونظرا لما للدولتين الكبيرتين من أهمية في المنطقة والعالم، ولأنه يأتي والمنطقة تمر بمنعطف مصيري.



وأكد العبيدي على أن الرؤى المشتركة التي تجمع كل من القاهرة والرياض نظرا للتقارب بين الدولتين: حكومة وشعبا تعد من أهم الدعائم التي يعول عليها الشعبان: المصري والسعودي وكذلك شعوب المنطقة لاجتياز الأزمات الطاحنة التي يمر بها الأقليم وتخطي تلك المرحلة الراهنة التي تعاني فيها المنطقة من وهن وتفكك، لا يقدر على اجتيازه إلا قادة امتلكوا من الحكمة والشجاعة ما لدى فخامة الرئيس وسمو الأمير.

وذكر مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن ثقتنا الهائلة في إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الملفات تجعلنا ننتظر نتائج هائلة من لقاء القمة الذي جمعه بسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود المملكة نحو عهد جديد من التقدم والازدهار.