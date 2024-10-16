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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

واشنطن تحث بيونج يانج على وقف أي أفعال تهدد بنشوب صراع

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

 

حثت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء كوريا الشمالية على وقف أي أفعال تهدد بتصعيد التوترات في المنطقة، وذلك بعد تقارير تفيد بأنها دمرت أجزاء من الطرق على الجانب الشمالي من الخط الفاصل مع كوريا الجنوبية.

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وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن بيونج يانج قامت أمس الثلاثاء بتفجير أجزاء من طريقين بالقرب من الخط الفاصل العسكري الذي يفصل بين البلدين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب.

 

كانت كوريا الشمالية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن خطط لقطع جميع وسائل النقل البري والسكك الحديدية مع جارتها الجنوبية، في ظل تصاعد التوترات.

 

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأمن الوطني ومنع الحرب، على الرغم من عدم وجود تبادل مباشر عبر الحدود العسكرية المشددة منذ سنوات.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن كوريا الشمالية تواصل "اتخاذ خطوات تزيد من التوترات"، مضيفا أن واشنطن تشجع قيادتها "على اتخاذ مسار عكسي، لتخفيف التوترات، ووقف أي أفعال قد تزيد من خطر الصراع".

 

وأضاف ميلر أن واشنطن تراقب الوضع في كوريا الشمالية بالتنسيق مع سول.

 

وتابع: "نواصل حث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على خفض التوترات ووقف أي أفعال قد تزيد من خطر الصراع، ونشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) على العودة إلى الحوار والدبلوماسية".

 

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