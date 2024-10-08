الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

زعيم كوريا الشمالية يؤكد مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وبوتين

أكد كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.

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وقال الزعيم الكوري الشمالي، "أؤكد لكم مرة أخرى دعمنا الشامل وغير الأناني وتضامننا مع القضية العادلة للجيش والشعب الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية. 

كما أشار كيم إلى أن صداقته الشخصية مع فلاديمير بوتين ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن بوتين احتفل بعيد ميلاده في 7 أكتوبر، حيث بلغ 72 عاماً.

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