زعيم كوريا الشمالية يؤكد مواصلة تعزيز التعاون مع روسيا

أكد كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، في رسالة تهنئة بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عزمه على مواصلة تعزيز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، "أؤكد لكم مرة أخرى دعمنا الشامل وغير الأناني وتضامننا مع القضية العادلة للجيش والشعب الروسي"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كما أشار كيم إلى أن صداقته الشخصية مع فلاديمير بوتين ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

يذكر أن بوتين احتفل بعيد ميلاده في 7 أكتوبر، حيث بلغ 72 عاماً.