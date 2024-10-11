زعيم كوريا الشمالية يحضر حفلًا مستقلًا سيارة أهداها له بوتين (صور)

حضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، برفقة ابنته، أمس الخميس، حفلًا موسيقيًا ومأدبة للاحتفال بالذكرى الـ79 لتأسيس حزب العمال الكوري الحاكم، في العاصمة بيونغ يانغ، في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، التي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.



ولفتت الوكالة إلى أنه في العاشر من أكتوبر، أقيم حفل موسيقي في مدرسة التدريب المركزية للحزب الكوري بمناسبة الذكرى الـ79 لتأسيس الحزب... وحضر الحفل الأمين العام للحزب ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الرفيق كيم جونغ أون.

سيارة ليموزين من نوع أوروس:

وظهر في الصور التي نشرتها الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى الحفل برفقة ابنته في سيارة ليموزين من نوع ”أوروس“، التي يُفترض أنها نفس السيارة التي أهداها له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.