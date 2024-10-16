الأربعاء 16 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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الديهي: حصول المواطن على مياه نظيفة وصرف صحي من ضمن حقوق الإنسان

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع مع وزير الإسكان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.

 وأشار إلى أن هذا الخبر مهم جدًا، فالكثير من المواطنين لديهم شكاوي متعلقة بالصرف الصحي ومياه الشرب.
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن مشروع حياة كريمة  وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيسهم في أن ينعم المواطن في الحصول على مياه شرب نظيفة، وصرف صحي.

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 وأضاف: " الحصول على مياه شرب ، وصرف صحي من الأمور الحتمية ولكنها منسية، وهذا هو حق المواطن الذي يتحدث عنه الرئيس دائمًا، الرئيس السيسي يتحدث دائمًا عن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وليس الحقوق السياسية فقط".

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