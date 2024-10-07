الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

أتبرأ من إخافة الشعب.. الديهي: تصريح "مصر أفضل من غزة ولبنان" فبركة إخوانية

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقع  إخواني قام بتزييف تصريحاته حول وضع مصر تحت عنوان: "نشأت الديهي يقول احمدوا ربنا يا مصريين، انتوا أفضل من غزة ولبنان". 
 وتابع، أنه تحدث على أن مصر تقوم ببناء جيش وأمة ومدن في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الحرائق، وهذا هو الفرق بين الدول التي تدعو إلى السلام، والدول التي تدعو إلى الحرب، ولكن موقع إخواني قام بتزييف تصريحاته في محاولة لتهييج الناس.

txt

الديهي يعلق على صورة وقوف الرئيس السيسي بجوار محمد بن زايد.. فيديو

txt

الديهي مهنئًا القوات المسلحة بنصر أكتوبر: كل عام وأنتم درع الوطن وسيفه


وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الوضع  في السودان واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان يحزنه.

وأشار إلى أنه عندما يتحدث عن الأوضاع في هذه الدول يتهمه البعض بمحاولة إخافة الشعب، معقبًا: "أنا لم أقارن مصر بلبنان وغزة على الإطلاق، فهي حاجة مقززة لتهييج الناس".

مواد متعلقة

النمنم: قوة جيش الاحتلال غير حقيقية.. وذراع إسرائيل كسر في حرب أكتوبر

اللواء أحمد المنصوري: مصر قطعت ذارع إسرائيل الطولى في 6 أكتوبر

إيران: فقدان الاتصال بقائد فيلق القدس

لطفي لبيب: حرب أكتوبر نصر مصر الساحق على العدو الإسرائيلي

قائد كتيبة صواريخ يكشف مفاجآت مثيرة حول أصعب لحظات حرب أكتوبر.. فيديو

مفيدة شيحة تهنئ الشعب بنصر أكتوبر: سحقنا العدو الإسرائيلي في مواجهة عادلة

مستشار بالأكاديمية العسكرية: حرب أكتوبر تُدرس ضمن أعظم معارك العصر الحديث

اللواء علي حفظي: حرب أكتوبر ملحمة وطن كبرى
الجريدة الورقية