أتبرأ من إخافة الشعب.. الديهي: تصريح "مصر أفضل من غزة ولبنان" فبركة إخوانية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن موقع إخواني قام بتزييف تصريحاته حول وضع مصر تحت عنوان: "نشأت الديهي يقول احمدوا ربنا يا مصريين، انتوا أفضل من غزة ولبنان".

وتابع، أنه تحدث على أن مصر تقوم ببناء جيش وأمة ومدن في الوقت الذي يشهد فيه العالم الكثير من الحرائق، وهذا هو الفرق بين الدول التي تدعو إلى السلام، والدول التي تدعو إلى الحرب، ولكن موقع إخواني قام بتزييف تصريحاته في محاولة لتهييج الناس.



وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الوضع في السودان واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان يحزنه.

وأشار إلى أنه عندما يتحدث عن الأوضاع في هذه الدول يتهمه البعض بمحاولة إخافة الشعب، معقبًا: "أنا لم أقارن مصر بلبنان وغزة على الإطلاق، فهي حاجة مقززة لتهييج الناس".