الديهي: محطة بشتيل ليس لها مثيل إلا في برلين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر كانت على موعد مع افتتاح مشروع محطة بشتيل التي تربط كل خطوط السكك الحديدية في مصر، ومخصصة لشبكة قطارات الصعيد.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "Ten"، مساء السبت،: "هذه المحطة صٌممت ونفذت في وقت قياسي بتكلفة قياسية على مساحة 57 فدانًا، هذه المحطة أربع أضعاف محطة مصر، أو محطة رمسيس التاريخية".



وأضاف أن السكك الحديدية دخلت مصر منذ 170 عامًا، وبذلك تحتل مصر المرتبة الثانية عالميًا في ادخال السكة الحديد، معقبًا: "السكة الحديد في مصر نصف تاريخ أمريكا، وهذا دليل على أن مصر دولة راسخة وقادرة وتمتلك تاريخ قديم وحديث".

ولفت إلى أن مشروع بشتيل ليس مجرد محطة قطار، فهي نموذج للقدرة والإدارة المصرية، معقبًا: "هذه المحطة لم أرى لها مثيل إلا في برلين والصين".