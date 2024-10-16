يشمل مطارات.. الديهي يكشف تفاصيل برنامج الأطروحات المصري

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن برنامج الأطروحات عاد مرة أخرى، بعد توقفه بسبب عدم استقرار سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي أصبح مستقرًا، ولذلك بدأت الحكومة تتحدث مرة أخرى عن برنامج الأطروحات الذي يعتبر جزأ من استراتيجية أو وثيقة الملكية العامة للدولة.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك أخبارًا متداولة تتحدث على طرح عدة مطارات على القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن كل المطارات الدولية تدار من قبل الشركات الاجنبية، وقبل 2005 كانت المطارات المصرية تدار من قبل الشركات الأجنبية، ولكن الكثير لا ينبته لهذه التفاصيل.

وأضاف أن الدولة تريد تمكين القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي من العمل في مصر، معقبًا: "مصر تعطي حوافز ضريبية بجد، هناك تغيير كبير في طريقة التفكير في جذب الاستثمار" .