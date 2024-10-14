العلاقة بافتتاح محطة بشتيل.. نشأت الديهي يعلق على حادث فطار المنيا (فيديو)

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حادث قطار المنيا، قائلاً : "هذا التصادم وارد ويحدث في كل مكان، معقبا: هذا الحادث ذكرني بحادث قطار الزقازيق الذي حدث بعد مؤتمر لوزير النقل يتحدث عن الصناعة.

وأضاف نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد: "هل هذا مقصود، هل مصادفة بعد أن يحدث هذا التصادم بعد افتتاح محطة قطار بشتيل".

الحوادث تحدث في كل دول العالم

وتابع :"الحوادث تحدث في كل دول العالم ، وهذا ليس مبررًا للحادث"، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تدريب سائقي القطارات في الأكادمية العسكرية حتى حتى لا يحدث إهمال، ويحدث انضباط في العمل، لأن أي أهمال يضيع مجهود الوزارة والدولة ككل.



ولفت الإعلامي نشأت الديهي، إلى أن البعض ينتقد تدريب سائقي القطارات في الأكاديمية العسكرية ويتهم الدولة بالعسكرة، معقبًا: "احنا عايزينها عسكرية، لكي تتقدم هذه الدولة، الدول لا يمكن أن تصمد وهي مهترأة "

أصدرت وزارة النقل بيان بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى .



حيث أشار بيان الوزارة الى أن الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه ، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.



واضاف أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وان الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها ، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .