الديهي يحذر حميدتي: “مصر قد توقف القافلة لتؤدب الكلاب”

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على اتهام قائد قوات مليشيا "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" القوات الجوية المصرية بضرب قواته في السودان، قائلاً: "نوع من الحماقة، التطاول على الجيش المصري أمر غير مقبول إطلاقًا".

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء السبت،: "دائمًا ما نقول الكلاب تنبح والقافلة تسير، ولكن احذر قد نٌوقف القافلة ونؤدب الكلاب".



وأضاف أن مصر تحدثت على دعم الحل السياسي في النزاع بالسودان، ودعت جميع الأطراف الدولية بعدم التدخل في الشأن السوداني، مؤكدًا أن مصر ليست طرفًا فيما يحدث في الخرطوم.

