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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

إبراهيم عادل: "لحظة الهدف لمحت الحارس متقدم فأتخذت القرار"

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، كواليس إحرازه هدف الفوز للفراعنة في مرمى موريتانيا، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على موريتانيا


واستطاع المنتخب المصري حجز بطاقة العبور لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب بعدما حصد العلامة الكاملة 12 من خلال 4 مباريات.
واحدث إبراهيم عادل في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية مباراة موريتانيا، فقال: "الحمد لله، دا كان هدفنا التأهل لأمم إفريقيا، بس إحنا لسه معملناش حاجة ودي بداية اللي جاي".
وتابع: "لحظة الهدف، لمحت إن الحارس متقدم، فاخدت قرار التسديد، وبمجهود وتعب المنتخب، ربنا كافئنا بالفوز."
في سياق متصل تحدث حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مواجهة موريتانيا، فقال: "أتمنى أن يتأهل منتخب موريتانيا إلى كأس الأمم، فهو أفضل من بوتسوانا وكاب فيردي، منتخب موريتانيا قوي، وهذا ليس مجاملة".
وتابعت: "مصر فازت بالإصرار والخبرة وتوفيق الله، وأرضية الملعب جيدة، ليست نجيل صناعي ناشف، ولكن اللاعبين غير معتادين على ملاعب الترتان بشكل عام".

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