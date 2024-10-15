ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على موريتانيا

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزا هاما خارج الديار على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب الشيخ ولد بيديا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.



بهذا الفوز نجح منتخب مصر في حسن تاهله رسميا لبطولة أمم أفريقيا 2025، بعدما نجح فيحصد العلامة الكاملة وتحقيق الفوز في أول 4 جولات.



ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على موريتانيا

منتخب مصر: 12 نقطة

منتخب كاب فيردي: 3 نقاط

منتخب بوتسوانا: 3 نقاط

منتخب موريتانيا: 3 نقاط



يستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين 11 نوفمبر، في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. سيكون هذا اللقاء فرصة جديدة لتعزيز موقف الفريق وضمان استمرار النجاح في التصفيات.