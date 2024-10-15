ندوة مشتركة لكليتي التجارة والنانو تكنولوجى بفرع جامعة القاهرة بالشيخ زايد

تواصل جامعة القاهرة احتفالاتها بالذكرى ال51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، فقد نظمت كلية التجارة بالتعاون مع كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى، بفرع الجامعة بالشيخ زايد، ندوة بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام".

حاضر فيها اللواء أركان حرب طيار د. هاشم الحلبى، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وبإشراف الدكتورة رباب الشريف، عميد كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى، ود. لبنى فريد عميد كلية التجارة، وحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكليتين.

واستعرض اللواء أركان حرب طيار د. هاشم الحلبى، اهم مراحل الإعداد والتدريب الشاق على مستوى جميع أفرع القوات المسلحة، والتنسيق الكامل بين قيادات الجيش، فى ضوء الرؤية الاستراتيجية وتوجيهات القيادة السياسية، والتى قادت ببسالة رجالها وتضحياتهم فى تحقيق النصر المجيد.

كما استعرض اللواء د. هاشم الحلبى، استثمار القيادة السياسية لنتائج نصر أكتوبر، ومن منطلق القوة، للدخول فى معركة - لاتقل فى صعوبتها عن معارك القتال- قادت إلى توقيع معاهدة للسلام، استكملت بها مصر تحرير سيناء بكامل ترابها، وأعادتها إلى أحضان الوطن، لتبدأ بعدها مرحلة البناء والتعمير والتنمية، وتربطها بشرايين جديدة وشبكة طرق، جعلتها واقعا جزءا عزيزا من الوطن.

وأوضح اللواء د. هاشم الحلبى أهم التحديات التي تواجهنا اليوم في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، محذرا من المعلومات الخاطئة التى تروج لها جهات مختلفة، ومؤكدا ان علينا أن نستوثق من مصادر المعلومات، لتكون قراراتنا سليمة وصائبة.

وأكد د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ان عقد هذه الندوات واللقاءات مع قادة قواتنا المسلحة، يستهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، والوقوف على الصفحات المشرقة التى سطرها رجال جيشنا البواسل، والقيادة السياسية، فى معركتى الحرب والسلام، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، بقيادة حكيمة، لبناء وطن عزيز، يمتلك كل مقومات النهضة لصناعة مستقبل أفضل، ويحفظ لمصر عزتها كرامتها، وريادتها.

وخلال الندوة، ادارت د. رباب الشريف، ود. لبنى فريد، حوارا مفتوحا، بين الطلاب وضيف الندوة، حول ابعاد الحرب والسلام، وفى نهاية الندوة تم تكريم اللواء أركان حرب طيار د. هاشم الحلبى مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.