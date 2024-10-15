لزيادة وعي المواطنين.. الحوار الوطني يقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي

يحرص الحوار الوطني على مناقشة ملف الدعم من كافة الجوانب، كونه قضية مجتمعية، ولضمان وصوله إلى مستحقيه.

وتستهدف الأمانة الفنية للحوار الوطني زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار، تقدم تحليلا رباعيا للدعم النقدي.

التحليل الرباعي للدعم النقدي

نقاط القوة:

تحسين القوة الشرائية حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية

تحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الاستهلاك

استجابة سريعة للأزمات لأنه يوفر دعما فوريا في الأوقات الاقتصادية الصعبة

يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة خفض تكلفة توزيع الدعم ونجاح توزيعه

الحد من الهدر والفساد وترشيد الاستهلاك

منح حرية اختيار السلع للمستهلك

إمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر

إغلاق ثغراا سرقة السلع المدعومة دون اللجوء الموالين حديثة أو تفعيل جهات رقابية

ترشيد نفقات طرح المناقصات للتوفير السلع العملية

القضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة عدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع.

إمكانية طرح سلع جديدة.

نقاط الضعف:

يمكن أن يؤدي إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلاً من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية

قد يستخدم البعض الدعم النقدي في أغراض غير مخصصة له

قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج

الاحتياج إلى تحديد دقيق للفئات المستحقة

عدم تقبل المواطن هذه القرارات

التهديدات:



تغيرات في أسعار السلع والخدمات قد تؤثر على فعالية الدعم

في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي برامج الدعم النقدي إلى توترات اجتماعية إذا شعر البعض أنهم مستبعدون أو غير مستفيدين

قد تتسبب المساعدات النقدية في تغيرات سلبية في سلوك المستفيدين، مثل تقليل الحافز للعمل أو التعلم

الفرص:

تسجيل طلبات الدعم الكترونيا وتحديث البيانات دوريا

التحول الرقمي و استخدام التكنولوجيا المالية لتحسين الوصول والدقة في توزيع الدعم

إمكانية تطوير برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر حاجة وكذلك توسيع نطاق التغطية

ربط كافة البيانات الحكومية والمجتمع المدني سويا

إمكانية توسيع برامج الدعم النقدي لتشمل فئات جديدة أو توجيه الدعم نحو أولويات جديدة