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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: التنسيق المصري السعودي يشعل النار في قلوب الإخوان وراغبي الحرب

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، أن مشهد ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أننا أمام محور دول عربية هي الأهم في المنطقة قادرة وفي حالة من التشارك والتضامن، وهو ما يشعل نار في قلوب الإخوان والتيار الإسلام السياسي.

تصريحات مهمة من الإعلامي إبراهيم عيسى:

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، على أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة ومناقشة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية أشعل النار في قبول راغبي الحرب والنار والساقطين في هوى المحور الإيراني ومن لهم موقف عدائي غريب من أن هناك دول عربية آمنة ومستقرة وتدعم بعضها البعض.

 

وتابع: "في الجانب الأخر محور إيراني يسعى للنار والاشتعال والاشعال والفوضى في الواقع العربي للتفتيت والتفكيك بين مجتمعات داخل الوطن العربي، وخلق ميلشيات داخل الدولة وضد أنظمة الدول".

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