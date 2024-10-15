ع الطاير

الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 09:33 م 10/15/2024 9:33:38 PM

طبقًا للأرقام المعلنة يظل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر إسهامًا فى خلق فرص العمل المنتجة والأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر والاكثر نموًا فى قطاعات الدولة والأكثر إسهاما فى الدخل القومي

ولأن مصر تتمتع حاليًا ببنية تحتية متكاملة وكوادر بشرية متميزة جدًا فى مجال الرقمنة والشمول المالى وكل مجالات تكنولوجيا المعلومات بفضل حرص الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استكمال منظومة الخدمات الرقمية وتوفير فرص التدريب والتأهيل لكل الأعمار فى مصر وأيضًا اتخاذ كل الخطوات اللازمة لوجود بنية تحتية متكاملة بسبب هذه الإجراءات التى تمت بنجاح مذهل وإصرار من الوزير على استمرار هذا التفوق والتميز أصبحت مصر وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية وفى زيارته الأخيرة لشركة دل تكنولوجيز الشركة الأمريكية الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وبالتحديد لمركز الاستشارات والبحث وابتكار المنتجات والدعم الفنى لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا بـ12 لغة وهو أحدٍ مراكز أربعة للشركة الأمريكية العملاقة.

قال الوزير إن مصر حريصة جدا على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر والحوافز المقدمة من الحكومة لتنمية أعمالها فى مصر وأن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز قدرات مصر التنافسية فى صناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وكذلك دعم وتشجيع الابتكار التكنولوجى إيماناً منها بدوره المحورى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ والحقيقة أنه بالفعل يتم التعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق رؤية الدولة فى بناء اقتصاد رقمى وتعزيز جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات، خصوصًا وأن الأمر يتطلب وجود هذه البنية الأساسية المتكاملة وأيضا تواجد العمالة المؤهلة للعمل فى مختلف المجالات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهنا لدينا الكثير من الكوادر الشابة المؤهلة والبنية التحتية القوية، هذه المميزات تجعل مصر واحدة من أفضل الدول فى صناعة التعهيد ووجهة رئيسية لشركات التكنولوجيا العالمية.

ولذلك جاءت تصريحات المهندس محمد أمين، نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فى دل تكنولوجيز، تتحدث بفخر عن تواجد الشركة فى مصر وحرصها على زيادة الاستثمارات، حيث قال: «نحن فخورون جدًا بالنجاحات التى حققناها والتأثير الإيجابى الذى أحدثناه فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز التميز، والذى يعكس طموحنا لاستخدام التكنولوجيا، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع التقدم البشري».

حيث يحرص المركز على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التى تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية فى مصر والتى تشمل برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتزويد المواهب الشابة بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح فى عالم رقمى يتطور بسرعة كبيرة.